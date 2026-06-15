Що Макрон відповів Трампу

Про це Макрон заявив, виступаючи в ефірі телеканалу TF1, пише Bloomberg.

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Французький лідер наголосив, що цифровий податок для технологічних гігантів ухвалили європейці, а кілька країн уже його навіть запровадили. Тому він є частиною законодавства Європи.

Не Сполучені Штати вирішують, яким має бути європейське чи французьке право. Це нормально, і принаймні поки я перебуваю на посаді, нічого не зміниться,

– наголосив Макрон.

Він додав, що обговорить з американським президентом питання тарифів на зустрічі країн "Групи семи" в Евіані. А також зауважив, що у сфері торгівлі необхідна стабільність.

У нас буде шаноблива, але тверда розмова. Мита не приносять користі нікому, особливо коли йдеться про країни G7,

– заявив президент Франції.

Коментуючи непрості стосунки з Дональдом Трампом, Макрон додав, що не тримає образ на американського президента.

Якби я був злопам'ятним, це створювало б мені проблеми. Я прагматик. У мене лише одна форма – форма збірної Франції. Ми граємо вдома,

– резюмував він.

Тим часом фахівці зазначають, що обмін жорсткими заявами між президентами створило передумови для нового торгівельного протистояння між США та Францією.

Важливо! Причиною невдоволення Трампа став французький податок на цифрові послуги, який передбачає 3% збір із доходів великих технологічних компаній. Його сплачують ті корпорації, чий річний виторг у Франції перевищує 25 мільйонів євро, а глобальний дохід становить понад 750 мільйонів євро. Питання такого податку важливе для президента США, оскільки його підтримують керівники кількох провідних американських технологічних компаній.