Україні вистачить коштів до кінця 2026 року: скільки вдалося відкласти

Україна має достатньо фінансового забезпечення до кінця 2025 року. Нині відкладено понад 47,5 мільярдів доларів для підтримки економіки.

На скільки Україні вистачить коштів

Це стало можливим завдяки залученню понад 115 мільярдів доларів пільгового зовнішнього фінансування з початку повномасштабної агресії Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Щомісячно країна отримувала в середньому 3,4 мільярда доларів, що дозволяє забезпечити економічну стабільність на найближчі 12–18 місяців, навіть з урахуванням можливих політичних змін у США.

За словами Данила Гетманцева, із залучених 115,2 мільярда доларів значна частина припадає на гранти (38,4 мільярда доларів). Розподіл коштів за роками виглядає наступним чином:

2022 рік – 31,1 мільярда доларів, з яких грантова допомога склала 14,2 мільярда доларів (45,8% від загальної суми);

2023 рік – 42,4 мільярда доларів, гранти – 11,6 мільярда доларів (27,4%);

2024 рік – 41,7 мільярда доларів, гранти – 12,6 мільярда доларів (30%).

Зауважте! Найбільше безповоротної допомоги надійшло від Сполучених Штатів Америки.

Хто надав найбільшу допомогу

Більша частина фінансової допомоги Україні надійшла від Європейського Союзу та Сполучених Штатів, які разом забезпечили понад 66% всього фінансування.

Данило Гетманцев навів ключових партнерів за обсягом підтримки:

ЄС – 44,79 мільярда доларів (38,9% від загальної суми),

– 44,79 мільярда доларів (38,9% від загальної суми), США – 31,24 мільярда доларів (27,1%),

– 31,24 мільярда доларів (27,1%), МВФ – 12,45 мільярда доларів (10,8%),

– 12,45 мільярда доларів (10,8%), Японія – 8,53 мільярда доларів (7,4%),

– 8,53 мільярда доларів (7,4%), Канада – 5,41 мільярда доларів (4,7%),

– 5,41 мільярда доларів (4,7%), Світовий банк – 5,29 мільярда доларів (4,6%),

– 5,29 мільярда доларів (4,6%), Велика Британія – 3,03 мільярда доларів (2,6%),

– 3,03 мільярда доларів (2,6%), Німеччина – 1,69 мільярда доларів (1,5%),

– 1,69 мільярда доларів (1,5%), Інші партнери – 2,77 мільярда доларів (2,4%).

Грошовий запас на 2025 рік

Завдяки рекордному обсягу зовнішнього фінансування в грудні (9,2 мільярда доларів), Україна розпочинає новий рік із резервами в 43,7 мільярда доларів та 3,9 мільярда доларів на валютному рахунку уряду.

Зауважте! Окрім того, країна має кілька довгострокових механізмів підтримки від партнерів, таких як Ukraine Facility, програма EFF і ERA, що передбачає 50 мільярдів доларів з заморожених активів Банку Росії.