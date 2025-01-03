На сколько Украине хватит средств

Это стало возможным благодаря привлечению более 115 миллиардов долларов льготного внешнего финансирования с начала полномасштабной агрессии России, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Ежемесячно страна получала в среднем 3,4 миллиарда долларов, что позволяет обеспечить экономическую стабильность на ближайшие 12–18 месяцев, даже с учетом возможных политических изменений в США.

По словам Даниила Гетманцева, из привлеченных 115,2 миллиарда долларов значительная часть приходится на гранты (38,4 миллиарда долларов). Распределение средств по годам выглядит следующим образом:

2022 год – 31,1 миллиарда долларов, из которых грантовая помощь составила 14,2 миллиарда долларов (45,8% от общей суммы);

2023 год – 42,4 миллиарда долларов, гранты – 11,6 миллиарда долларов (27,4%);

2024 год – 41,7 миллиарда долларов, гранты – 12,6 миллиарда долларов (30%).

Заметьте! Больше всего безвозвратной помощи поступило от Соединенных Штатов Америки.

Кто предоставил наибольшую помощь

Большая часть финансовой помощи Украине поступила от Европейского Союза и Соединенных Штатов, которые вместе обеспечили более 66% всего финансирования.

Даниил Гетманцев привел ключевых партнеров по объему поддержки:

ЕС – 44,79 миллиарда долларов (38,9% от общей суммы),

– 44,79 миллиарда долларов (38,9% от общей суммы), США – 31,24 миллиарда долларов (27,1%),

– 31,24 миллиарда долларов (27,1%), МВФ – 12,45 миллиарда долларов (10,8%),

– 12,45 миллиарда долларов (10,8%), Япония – 8,53 миллиарда долларов (7,4%),

– 8,53 миллиарда долларов (7,4%), Канада – 5,41 миллиарда долларов (4,7%),

– 5,41 миллиарда долларов (4,7%), Всемирный банк – 5,29 миллиарда долларов (4,6%),

– 5,29 миллиарда долларов (4,6%), Великобритания – 3,03 миллиарда долларов (2,6%),

– 3,03 миллиарда долларов (2,6%), Германия – 1,69 миллиарда долларов (1,5%),

– 1,69 миллиарда долларов (1,5%), Другие партнеры – 2,77 миллиарда долларов (2,4%).

Денежный запас на 2025 год

Благодаря рекордному объему внешнего финансирования в декабре (9,2 миллиарда долларов), Украина начинает новый год с резервами в 43,7 миллиарда долларов и 3,9 миллиарда долларов на валютном счете правительства.

Заметьте! Кроме того, страна имеет несколько долгосрочных механизмов поддержки от партнеров, таких как Ukraine Facility, программа EFF и ERA, предусматривающий 50 млрд долларов из замороженных активов Банка России.