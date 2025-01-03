На скільки Україні вистачить коштів

Це стало можливим завдяки залученню понад 115 мільярдів доларів пільгового зовнішнього фінансування з початку повномасштабної агресії Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Щомісячно країна отримувала в середньому 3,4 мільярда доларів, що дозволяє забезпечити економічну стабільність на найближчі 12–18 місяців, навіть з урахуванням можливих політичних змін у США.

За словами Данила Гетманцева, із залучених 115,2 мільярда доларів значна частина припадає на гранти (38,4 мільярда доларів). Розподіл коштів за роками виглядає наступним чином:

2022 рік – 31,1 мільярда доларів, з яких грантова допомога склала 14,2 мільярда доларів (45,8% від загальної суми);

2023 рік – 42,4 мільярда доларів, гранти – 11,6 мільярда доларів (27,4%);

2024 рік – 41,7 мільярда доларів, гранти – 12,6 мільярда доларів (30%).

Зауважте! Найбільше безповоротної допомоги надійшло від Сполучених Штатів Америки.

Хто надав найбільшу допомогу

Більша частина фінансової допомоги Україні надійшла від Європейського Союзу та Сполучених Штатів, які разом забезпечили понад 66% всього фінансування.

Данило Гетманцев навів ключових партнерів за обсягом підтримки:

ЄС – 44,79 мільярда доларів (38,9% від загальної суми),

– 44,79 мільярда доларів (38,9% від загальної суми), США – 31,24 мільярда доларів (27,1%),

– 31,24 мільярда доларів (27,1%), МВФ – 12,45 мільярда доларів (10,8%),

– 12,45 мільярда доларів (10,8%), Японія – 8,53 мільярда доларів (7,4%),

– 8,53 мільярда доларів (7,4%), Канада – 5,41 мільярда доларів (4,7%),

– 5,41 мільярда доларів (4,7%), Світовий банк – 5,29 мільярда доларів (4,6%),

– 5,29 мільярда доларів (4,6%), Велика Британія – 3,03 мільярда доларів (2,6%),

– 3,03 мільярда доларів (2,6%), Німеччина – 1,69 мільярда доларів (1,5%),

– 1,69 мільярда доларів (1,5%), Інші партнери – 2,77 мільярда доларів (2,4%).

Грошовий запас на 2025 рік

Завдяки рекордному обсягу зовнішнього фінансування в грудні (9,2 мільярда доларів), Україна розпочинає новий рік із резервами в 43,7 мільярда доларів та 3,9 мільярда доларів на валютному рахунку уряду.

Зауважте! Окрім того, країна має кілька довгострокових механізмів підтримки від партнерів, таких як Ukraine Facility, програма EFF і ERA, що передбачає 50 мільярдів доларів з заморожених активів Банку Росії.