До якої дати можна використати тисячу Зеленського
Подати заяву можна протягом усього зимового періоду, пише 24 канал з посиланням на Дію.
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Тобто до 28 лютого 2025 року українці можуть залишити заяву для отримання допомоги від держави.
Важливо! Водночас використати кошти можна протягом більшого проміжку часу – до 31 грудня 2025 року.
На що можна витратити кошти
У Дії нагадали громадянам, що отримані гроші можна використати на чималу кількість послуг:
- комунальні платежі;
- медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;
- освіта;
- спорт;
- відпочинок;
- транспорт;
- мобільний зв'язок;
- страхування;
- розваги тощо.
Зауважте! Зокрема кошти можна витратити на благодійність, тобто пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації.