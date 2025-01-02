До якої дати можна використати тисячу Зеленського

Подати заяву можна протягом усього зимового періоду, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Тобто до 28 лютого 2025 року українці можуть залишити заяву для отримання допомоги від держави.

Важливо! Водночас використати кошти можна протягом більшого проміжку часу – до 31 грудня 2025 року.

На що можна витратити кошти

У Дії нагадали громадянам, що отримані гроші можна використати на чималу кількість послуг:

комунальні платежі;

медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта;

спорт;

відпочинок;

транспорт;

мобільний зв'язок;

страхування;

розваги тощо.

Зауважте! Зокрема кошти можна витратити на благодійність, тобто пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації.