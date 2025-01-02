До какой даты можно использовать тысячу Зеленского
Подать заявление можно в течение всего зимнего периода, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.
Читайте также Как украинцам потратить тысячу Зеленского на лекарства в 2025 году
То есть до 28 февраля 2025 года украинцы могут оставить заявление для получения помощи от государства.
Важно! В то же время использовать средства можно в течение большего промежутка времени – до 31 декабря 2025 года.
На что можно потратить средства
В Дії напомнили гражданам, что полученные деньги можно использовать на большое количество услуг:
- коммунальные платежи;
- медицинские, ветеринарные или юридические услуги;
- образование;
- спорт;
- отдых;
- транспорт;
- мобильная связь;
- страхование;
- развлечения и тому подобное.
Заметьте! В частности средства можно потратить на благотворительность, то есть пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации.