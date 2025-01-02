До какой даты можно использовать тысячу Зеленского

Подать заявление можно в течение всего зимнего периода, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.

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То есть до 28 февраля 2025 года украинцы могут оставить заявление для получения помощи от государства.

Важно! В то же время использовать средства можно в течение большего промежутка времени – до 31 декабря 2025 года.

На что можно потратить средства

В Дії напомнили гражданам, что полученные деньги можно использовать на большое количество услуг:

коммунальные платежи;

медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование;

спорт;

отдых;

транспорт;

мобильная связь;

страхование;

развлечения и тому подобное.

Заметьте! В частности средства можно потратить на благотворительность, то есть пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации.