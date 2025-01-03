Як шахраї дурили росіян у 2024 році

У 2024 році росіяни самостійно переказали кібершахраям аж 1,6 мільярда доларів (близько 168 мільярдів рублів), повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як повідомляється, лише за 11 місяців 2024 року в Росії зафіксовано понад 702 000 звернень щодо IT-злочинів. А це вже на 14,3% більше порівняно з тим самим періодом 2023 року.

Кіберзлочинами завдається істотна шкода економіці та майновим правам громадян,

– прокоментував міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

Володимир Колокольцев також повідомив, що від незаконних дій у цифровій сфері страждають як фізичні, так і юридичні особи, зокрема державні органи.

Зазначається, що в цілому приріст шахрайств в Росії зменшився з 44% у 2023 році до 9,2% у 2024 році.