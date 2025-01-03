Как мошенники обманывали россиян в 2024 году

В 2024 году россияне самостоятельно перевели кибермошенникам аж 1,6 миллиарда долларов (около 168 миллиардов рублей), сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как сообщается, только за 11 месяцев 2024 года в России зафиксировано более 702 000 обращений по IT-преступлениям. А это уже на 14,3% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Киберпреступлениями наносится существенный вред экономике и имущественным правам граждан,

– прокомментировал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Владимир Колокольцев также сообщил, что от незаконных действий в цифровой сфере страдают как физические, так и юридические лица, в частности государственные органы.

Отмечается, что в целом прирост мошенничеств в России уменьшился с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.