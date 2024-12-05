Україна погасить частину своїх боргів з заморожених російських активів

Україна домовилася з ЄС про використання доходів від заморожених російських активів. Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про запуск Механізму кредитного співробітництва для України.

Погашення боргів коштом російських активів

Ця угода створює правові умови для управління та погашення кредитів на суму до 45 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Механізм дозволяє спрямувати доходи від заморожених російських активів на покриття основної суми кредитів, отриманих Україною в межах ініціативи G7 ERA. Ці кошти також підуть на сплату відсотків та інші супутні витрати.

Зауважте! Кошти, що надаються через ULCM, можуть бути використані виключно для погашення позик, наданих Україні в межах G7 ERA – програми додаткового фінансування для підтримки державного бюджету України.

Україна отримає новий кредит у рамках співпраці з ЄС

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом для залучення макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро.

Фінансування відбуватиметься через новий Механізм кредитного співробітництва для України (ULCM), який передбачає надання коштів у безповоротній формі.

До слова! У червні країни "Великої сімки" домовилися надати Києву кредит на 50 мільярдів доларів. Частина цих коштів фінансуватиметься за рахунок відсотків від заморожених російських активів, конфіскованих після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.