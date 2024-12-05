Погашение долгов за счет российских активов

Это соглашение создает правовые условия для управления и погашения кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Механизм позволяет направить доходы от замороженных российских активов на покрытие основной суммы кредитов, полученных Украиной в рамках инициативы G7 ERA. Эти средства также пойдут на уплату процентов и другие сопутствующие расходы.

Обратите внимание! Средства, предоставляемых через ULCM, могут быть использованы исключительно для погашения займов, предоставленных Украине в рамках G7 ERA – программы дополнительного финансирования для поддержки государственного бюджета Украины.

Украина получит новый кредит в рамках сотрудничества с ЕС

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение с Европейским Союзом для привлечения макрофинансовой помощи на сумму до 35 миллиардов евро.

Финансирование будет происходить через новый Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), который предусматривает предоставление средств в безвозвратной форме.

К слову! В июне страны "Большой семерки" договорились предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов долларов. Часть этих средств будет финансироваться за счет процентов от замороженных российских активов, конфискованных после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.