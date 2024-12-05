Погашення боргів коштом російських активів

Ця угода створює правові умови для управління та погашення кредитів на суму до 45 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Механізм дозволяє спрямувати доходи від заморожених російських активів на покриття основної суми кредитів, отриманих Україною в межах ініціативи G7 ERA. Ці кошти також підуть на сплату відсотків та інші супутні витрати.

Зауважте! Кошти, що надаються через ULCM, можуть бути використані виключно для погашення позик, наданих Україні в межах G7 ERA – програми додаткового фінансування для підтримки державного бюджету України.

Україна отримає новий кредит у рамках співпраці з ЄС

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом для залучення макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро.

Фінансування відбуватиметься через новий Механізм кредитного співробітництва для України (ULCM), який передбачає надання коштів у безповоротній формі.

До слова! У червні країни "Великої сімки" домовилися надати Києву кредит на 50 мільярдів доларів. Частина цих коштів фінансуватиметься за рахунок відсотків від заморожених російських активів, конфіскованих після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.