Плани Росії з тріском провалилися: як Україна закінчує опалювальний сезон
Джерело:Урядовий портал
Зима 2022 – 2023 років обіцяла неймовірні складнощі і проблеми для України. На них робили ставку й в країні-терористці, регулярно обстрілюючи критичну інфраструктуру нашої держави.
У Кремлі сподівалися залишити українців не лише без електроенергії, а й без тепла у холодну пору року та без води. Міністр енергетики України Герман Галущенко натомість підкреслив, що плани ворога зазнали краху.
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Воєнний вплив на українську енергосистему
Так, цьогоріч Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності, достатніми запасами енергоресурсів і вже готується до наступного осінньо-зимового періоду. Ба більше, цієї зими наша держава отримала досвід виходу з критичних ситуацій та заручилася підтримкою потужної міжнародної коаліції.
І це при тому, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони агресора був і залишається безпрецедентним. Адже наразі частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією, а ті, що підконтрольні Україні з жовтня 2022 року піддаються постійним атакам.
Герман Галущенко підсумував, що загалом по енергетичній інфраструктурі України Росія завдала:
- 14 масованих ракетних ударів,
- 17 атаки групами дронів-камікадзе.
Внаслідок цього були вражені ключові енергетичні об’єкти, серед яких теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі.
Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 мільйона точок обліку – це понад 80 % абонентів,
– наголосив міністр.
Колапсу не відбулось
Попри постійні атаки та руйнування, українські енергетики зробили неймовірне. Вони змогли зберегти енергосистему України цілісною, забезпечити основні потреби об’єктів критичної інфраструктури і черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів. Тож колапс, на який так сподівався ворог, не відбувся.
Ба більше, протягом останнього 21 дня в українській енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень для споживачів. Цього вдалося досягти завдяки:
- достроковому завершенню ремонтів на енергоблоках АЕС,
- оперативному відновленню низки енергоблоків теплової генерації,
- сприятливих метеорологічних умов,
- зростанню виробництва електричної енергії на ГЕС,
- збільшенню генерації на сонячних електростанціях.
Ми виходимо із складної зими повністю забезпечені паливом – станом на 03.02.2023 запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тисяч тонн. Це на 375 тисяч тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 мільярда метрів кубічних (близько до торішніх обсягів),
– наголосив Герман Галущенко.
Не лише успішний вихід з опалювального сезону, а й підготовка до наступного
Ба більше, за словами глави Міненерго, в Україні уже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Для цього ремонтують пошкоджені генеруючі потужності, відновлюють системи передачі та розподілу, ведуться будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.
Однак й це ще не все. В планах також активний розвиток відновлюваної енергетики та державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності. Вони передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, які можуть працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею. Такі заходи лише укріплять енергосистему України та зроблять її ще більш стійкою до атак окупантів.