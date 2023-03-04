Планы России с треском провалились: как Украина заканчивает отопительный сезон

Зима 2022-2023 годов обещала невероятные сложности и проблемы для Украины. На них делали ставку и в стране-террористке, регулярно обстреливая критическую инфраструктуру нашего государства.

В Кремле надеялись оставить украинцев не только без электроэнергии, но и без тепла в холодное время года и воды. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что планы врага потерпели крах.

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Военное влияние на украинскую энергосистему

Так, в этом году Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности, достаточным запасом энергоресурсов и уже готовится к следующему осенне-зимнему периоду. Более того, этой зимой наше государство получило опыт выхода из критических ситуаций и заручилось поддержкой мощной международной коалиции.

И это при том, что военное влияние на украинскую энергосистему со стороны агрессора было и остается беспрецедентным. Ведь сейчас часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией, а подконтрольные Украине мощности с октября 2022 года подвергаются постоянным атакам.

Герман Галущенко подытожил, что в целом по энергетической инфраструктуре Украины Россия нанесла:

14 массированных ракетных ударов,

17 атаки группами дронов-камикадзе.

В результате были поражены ключевые энергетические объекты, среди которых тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи.

Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 миллиона точек учета – это более 80% абонентов,

– подчеркнул министр.

Коллапса не произошло

Несмотря на постоянные атаки и разрушения, украинские энергетики совершили невероятное. Они смогли сохранить энергосистему Украины целостной, обеспечить основные потребности объектов критической инфраструктуры и очередность электроснабжения всех остальных категорий потребителей. Так что коллапс, на который так надеялся враг, не произошел.

Более того, в течение последнего 21 дня в украинской энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений для потребителей. Этого удалось добиться благодаря:

досрочному завершению ремонтов на энергоблоках АЭС,

оперативному восстановлению ряда энергоблоков тепловой генерации,

благоприятным метеорологическим условиям,

росту производства электрической энергии на ГЭС,

увеличению генерации на солнечных электростанциях.

Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченные топливом – по состоянию на 03.02.2023 запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тысяч тонн. Это на 375 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 миллиарда кубических метров (близко к прошлогодним объемам),

– подчеркнул Герман Галущенко.

Не только успешный выход из отопительного сезона, но и подготовка к следующему

Более того, по словам главы Минэнерго, в Украине уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Для этого ремонтируют поврежденные генерирующие мощности, восстанавливают системы передачи и распределения, ведется строительство малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.

Однако это еще не все. В планах также активное развитие возобновляемой энергетики и государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности. Они подразумевают монтаж солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, которые могут работать как в автономном режиме, так и в рамках синхронизации с сетью. Такие меры только укрепят энергосистему Украины и сделают ее еще более устойчивой к атакам оккупантов.