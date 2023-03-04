У Кремлі сподівалися залишити українців не лише без електроенергії, а й без тепла у холодну пору року та без води. Міністр енергетики України Герман Галущенко натомість підкреслив, що плани ворога зазнали краху.

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Воєнний вплив на українську енергосистему

Так, цьогоріч Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності, достатніми запасами енергоресурсів і вже готується до наступного осінньо-зимового періоду. Ба більше, цієї зими наша держава отримала досвід виходу з критичних ситуацій та заручилася підтримкою потужної міжнародної коаліції.

І це при тому, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони агресора був і залишається безпрецедентним. Адже наразі частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією, а ті, що підконтрольні Україні з жовтня 2022 року піддаються постійним атакам.

Герман Галущенко підсумував, що загалом по енергетичній інфраструктурі України Росія завдала:

14 масованих ракетних ударів,

17 атаки групами дронів-камікадзе.

Внаслідок цього були вражені ключові енергетичні об’єкти, серед яких теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі.

Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 мільйона точок обліку – це понад 80 % абонентів,

– наголосив міністр.

Колапсу не відбулось

Попри постійні атаки та руйнування, українські енергетики зробили неймовірне. Вони змогли зберегти енергосистему України цілісною, забезпечити основні потреби об’єктів критичної інфраструктури і черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів. Тож колапс, на який так сподівався ворог, не відбувся.

Ба більше, протягом останнього 21 дня в українській енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень для споживачів. Цього вдалося досягти завдяки:

достроковому завершенню ремонтів на енергоблоках АЕС,

оперативному відновленню низки енергоблоків теплової генерації,

сприятливих метеорологічних умов,

зростанню виробництва електричної енергії на ГЕС,

збільшенню генерації на сонячних електростанціях.

Ми виходимо із складної зими повністю забезпечені паливом – станом на 03.02.2023 запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тисяч тонн. Це на 375 тисяч тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 мільярда метрів кубічних (близько до торішніх обсягів),

– наголосив Герман Галущенко.

Не лише успішний вихід з опалювального сезону, а й підготовка до наступного

Ба більше, за словами глави Міненерго, в Україні уже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Для цього ремонтують пошкоджені генеруючі потужності, відновлюють системи передачі та розподілу, ведуться будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.

Однак й це ще не все. В планах також активний розвиток відновлюваної енергетики та державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності. Вони передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, які можуть працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею. Такі заходи лише укріплять енергосистему України та зроблять її ще більш стійкою до атак окупантів.