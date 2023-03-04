В Кремле надеялись оставить украинцев не только без электроэнергии, но и без тепла в холодное время года и воды. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что планы врага потерпели крах.
Достойно внимания Выжжена и уничтожена российскими ракетами: как сейчас выглядит украинская энергетика
Военное влияние на украинскую энергосистему
Так, в этом году Украина выходит из отопительного сезона с профицитом мощности, достаточным запасом энергоресурсов и уже готовится к следующему осенне-зимнему периоду. Более того, этой зимой наше государство получило опыт выхода из критических ситуаций и заручилось поддержкой мощной международной коалиции.
И это при том, что военное влияние на украинскую энергосистему со стороны агрессора было и остается беспрецедентным. Ведь сейчас часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией, а подконтрольные Украине мощности с октября 2022 года подвергаются постоянным атакам.
Герман Галущенко подытожил, что в целом по энергетической инфраструктуре Украины Россия нанесла:
- 14 массированных ракетных ударов,
- 17 атаки группами дронов-камикадзе.
В результате были поражены ключевые энергетические объекты, среди которых тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи.
Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 миллиона точек учета – это более 80% абонентов,
– подчеркнул министр.
Коллапса не произошло
Несмотря на постоянные атаки и разрушения, украинские энергетики совершили невероятное. Они смогли сохранить энергосистему Украины целостной, обеспечить основные потребности объектов критической инфраструктуры и очередность электроснабжения всех остальных категорий потребителей. Так что коллапс, на который так надеялся враг, не произошел.
Более того, в течение последнего 21 дня в украинской энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений для потребителей. Этого удалось добиться благодаря:
- досрочному завершению ремонтов на энергоблоках АЭС,
- оперативному восстановлению ряда энергоблоков тепловой генерации,
- благоприятным метеорологическим условиям,
- росту производства электрической энергии на ГЭС,
- увеличению генерации на солнечных электростанциях.
Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченные топливом – по состоянию на 03.02.2023 запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тысяч тонн. Это на 375 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 миллиарда кубических метров (близко к прошлогодним объемам),
– подчеркнул Герман Галущенко.
Не только успешный выход из отопительного сезона, но и подготовка к следующему
Более того, по словам главы Минэнерго, в Украине уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Для этого ремонтируют поврежденные генерирующие мощности, восстанавливают системы передачи и распределения, ведется строительство малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.
Однако это еще не все. В планах также активное развитие возобновляемой энергетики и государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности. Они подразумевают монтаж солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, которые могут работать как в автономном режиме, так и в рамках синхронизации с сетью. Такие меры только укрепят энергосистему Украины и сделают ее еще более устойчивой к атакам оккупантов.