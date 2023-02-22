Издание пишет, что российские захватчики изменили свою стратегию. Все для того, чтобы взорвать решительность Украины бороться.

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Теперь враг от локальных повреждений энергосетей в зонах столкновения перешел к прицельному разрушению электростанций и системе передачи.

Но российская стратегия погрузить Украину в темноту и холод не добилась успеха. Энергетики каждый раз возвращают свет. Вместо того чтобы испугать, это сделало нас злыми, еще более решительными к победе. Они не снизили моральный дух нации, они мобилизовали нацию,

– подчеркнул председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Разрушенная российскими ракетами украинская энергетика / Фото Newyorker

Остаётся ли угроза блекаута в Украине

Ситуация в энергосистеме Украины улучшилась. Уже речь не идет о блекауте, а стабильность будет усиливаться с каждой неделей. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир Омельченко.

Он убежден, что самая большая угроза полного отключения была в конце 2022 года, но сейчас ее уже нет. При этом она полностью не исчезла, ведь война продолжается.

В то же время Омельченко предупредил, что в апреле 2023 года начнутся регламентные работы по ремонту блоков, и из-за этого также может возникнуть дефицит.