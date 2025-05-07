Внаслідок російських атак: Україна збільшила імпорт газу в десять разів

Імпорт природного газу до України з початку 2025 року склав 1,12 мільярда кубічних метрів. Така цифра продемонстрована станом на 5 травня.

Український імпорт газу

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту зросли майже в 10 разів – зі 118 мільйонів кубічних метрів у 2024 році до 1,12 мільярда кубічних метрів у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на дані ExPro.

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У поточному році імпорт зріс через потребу у ресурсі на опалювальний сезон 2024-2025 років після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому. У лютому імпорт газу склав 512 мільйонів кубічних метрів. І це стало найвищим рівнем з вересня 2023 року.

Ба більше, Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема імпортуючи природний газ для створення резервів на наступну зиму.

Основну частину газу було імпортовано з таких країн:

Угорщини – 669 мільйонів кубічних метрів або майже 60% усього імпорту;

Словаччини – 261 мільйон кубічних метрів газу (23%);

Польщі – 190 мільйонів кубічних метрів (17%).

Основним імпортером природного газу була Група Нафтогаз – майже 900 мільйонів кубічних метрів з початку року або 80% усього імпорту. А окремі приватні компанії імпортували природний газ для подальшого продажу на аукціонах АТ "Укртрансгазу" на "Українській енергетичній біржі".

Зауважте! У квітні-травні єдиним імпортером природного газу є НАК "Нафтогаз України". А у травні 2025 р. компанія має намір імпортувати понад 400 млн куб м природного газу з Угорщини та Польщі.