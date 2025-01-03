Вже другий рік поспіль: Україна збільшує видобуток газу

Україна збільшила видобуток газу на 2,2% у 2024 році. Таким чином він збільшився до 19,12 мільярда кубометрів.

Видобуток газу в Україні у 2024 році

Темпи зростання обсягів видобутку у 2024 році є більшими, ніж у 2023-му, пише 24 канал з посиланням на розрахунки ExPro.

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Тоді видобуток зріс на 0,9%. І даний показник є найвищим зростанням видобутку з 2018 року. Зокрема у період з 2019 по 2022 роки обсяги видобутку газу скорочувалися.

Так у 2022 році видобуток природного газу в Україні обвалився на 6% через початок повномасштабної війни. Але вже у 2023 році компанії показали збільшення обсягів видобутку газу, передусім державні.

Зауважте! Саме державні компанії залишилися головним рушієм збільшення обсягів видобутку природного газу в Україні у 2024 році.

Видобуток газу у компаніях

Так найбільша газовидобувна компанія країни – державне АТ "Укргазвидобування" – торік видобула 14,55 мільярда кубометрів валового природного газу. Це на 4,6% більше, ніж у 2023 році (понад 13,9 мільярда кубометрів).

Водночас обсяги видобутку "Укргазвидобування" у 2024 році є найвищими за 6 років, коли видобуток компанії становив 14,9 мільярда кубометрів у 2019 році.

"Укрнафта" протягом минулого року видобула 1,17 млрд кубометрів природного газу, що на 6,6% більше, ніж у 2023 році (майже 1,1 мільярда кубометрів). Для компанії це найбільші обсяги видобутку природного газу з 2016 року.

Видобуток газу приватними компаніями

ExPro пише, що приватні компанії скоротили обсяги видобутку природного газу на 8% – до понад 3,4 мільярда кубометрів. Зокрема їхній видобуток знаходиться на найнижчому рівні як мінімум з 2016 року.

Подальше скорочення обсягів пов’язано з блокуванням дії спецдозволів, зокрема "Укрнафтобуріння", яка не видобувала природний газ з грудня 2023 року по серпень 2024 року.

У серпні "УНБ" відновила видобуток, що призвело до зростання видобутку природного газу приватними компаніями в порівнянні з минулим роком,

– повідомляє видання.

Важливо! У листопаді Держгеонадра знову зупинила дію спецдозволів Smart Energy.