Міжнародні резерви України зросли більш ніж на 40% у 2023 році

Торік міжнародні резерви України склали понад 40,5 мільярда доларів, що майже в половину більше, ніж у 2022 році. Таке зростання Нацбанк пов'язує з ефективною валютною політикою та зовнішнім фінансуванням.

Що вплинуло на зростання резервів

У грудні 2023 року було відзначено зростання резервів на 4,4% у порівнянні з листопадом. Основним джерелом надходжень у грудні стали кошти, отримані від міжнародних партнерів, що включали декілька важливих траншів.

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Зростанню резервів посприяло кілька головних передумов:

надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;

операції Національного банку на валютному ринку України;

переоцінка фінансових інструментів.

Надходження в уряд

Уряд отримав суму в 5,5 мільярда доларів, що була розподілена таким чином:

2,5 мільярда від трастового фонду Світового банку, внесків від Японії, Норвегії та США;

1,8 мільярда від Європейського Союзу у вигляді макрофінансової допомоги;

882 мільйони від Міжнародного валютного фонду;

332 мільйони від продажу валютних облігацій внутрішньої державної позики;

56 мільйонів від інших міжнародних донорів.

Країна також здійснювала платежі за обслуговування та погашення держборгу, загальна сума яких склала 708 мільйонів доларів.

Ці виплати включали:

421 мільйон Міжнародному валютному фонду;

167 мільйонів за облігаціями внутрішньої державної позики;

63 мільйони Світовому банку;

33 мільйони Deutsche Bank AG, London;

25 мільйонів іншим міжнародним кредиторам.

Операції на валютному ринку

Зростанню резервів посприяло й те, що Національний банк активно працював на валютному ринку, продавши валюти на суму 3,6 мільярда доларів, і викупивши лише 6,1 мільйона, що збільшило чистий продаж до 3,6 мільярда доларів.

! Це зростання продажу валюти було пов'язано переважно з сезонними чинниками, зокрема зі збільшенням бюджетних видатків наприкінці року.

Додатково, у грудні вартість фінансових інструментів зросла на 427 мільйонів доларів через зміни у ринковій вартості та курсах валют. Таке зростання свідчить про позитивну динаміку у фінансовому секторі країни та сприяє зміцненню економічної стабільності.

Переоцінка фінансових інструментів

У грудні вартість фінансових інструментів зросла на 427 мільйонів доларів через зміни у ринковій вартості та курсах валют.

Європейський Союз зробив найбільший внесок — 19,7 мільярда доларів;

Світовий банк через свій трастовий фонд передав 16,4 мільярда, отриманих від країн, як-от США, Японія та інші; МВФ вніс 4,5 мільярда;

Канада — 1,8 мільярда.

! Ці кошти, разом із 4,5 мільярдами від випуску валютних облігацій, дозволили компенсувати продаж Нацбанком валюти, фінансувати обслуговування та погашення зовнішнього боргу, а також зміцнити міжнародні резерви країни.