На тлі саміту G7 у Канаді: делегація України зустрілась з представниками США та Японії

Українська делегація зустрілась з представниками країн-партнерів під час саміту G7 у Канаді. Зокрема українці мали зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Зустрічі України під час саміту G7

Під час зустрічі мова йшла про Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, передає 24 Канал з посиланням на першу віцепрем'єр-міністерку – міністерку економіки України Юлію Свириденко.

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Зокрема про розширення мандату на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості в Україні,

– уточнила міністерка та наголосила, що США відкриті до такої співпраці.

Згідно зі слів Свириденко, українська делегація закликала американських колег посилити санкційний тиск на Росію. Міністерка економіки наголосила: один потужніший пакет санкцій може підірвати здатність Путіна продовжувати агресію.

Крім того, були продуктивні зустрічі із Прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Юлія Свириденко нагадала, що Японія вже надала допомогу Україні на понад 12 мільярдів доларів, а цього місяця Токіо та Київ підписали угоду про виділення 3,3 мільярда доларів коштом відсотків із заморожених російських активів.

Говорили про готовність японських компаній брати участь у відбудові України. Також вдячні їм за підтримку та готовність співпрацювати в оборонній індустрії,

– повідомила міністерка.

Вона зазначила, що лідери G7 вважають, що мир можливий лише за умови припинення російської агресії. Вони зокрема також:

підтримали зусилля Дональда Трампа щодо досягнення справедливого миру;

зафіксували дипломатичну формулу;

налаштовані застосовувати всі інструменти для максимального тиску на Москву, зокрема через фінансові санкції.

Зауважте! Свириденко подякувала Канаді за теплий прийом, нові санкції, нову військову підтримку , а також наступний транш на понад 2 мільярди доларів коштом прибутків від заморожених російських активів.