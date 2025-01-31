Україні може не вистачити коштів до кінця року: які прогнози дає НБУ

НБУ заявив, що закладених у державному бюджеті на 2025 рік коштів може виявитися недостатньо. Основним фактором навантаження залишаються оборонні витрати.

Що прогнозує НБУ

Нацбанк не виключає необхідності перегляду бюджету, що потенційно може призвести до підвищення податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ за січень 2025 року.

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Попри обережний підхід до планування видатків, існує значний ризик їхнього вимушеного збільшення, насамперед на оборонні потреби. В умовах війни оптимізація витрат є обмеженою, а це створює потребу в пошуку додаткових фінансових ресурсів.

В НБУ зазначають, що на початок 2025 року завдяки міжнародній допомозі та внутрішнім запозиченням Україні вдалося сформувати суттєвий запас ліквідності. Однак надалі може виникнути проблема фінансування зростаючого бюджетного дефіциту.

Важливо! Якщо такий ризик реалізується, уряд може вдатися до додаткових заходів мобілізації внутрішніх ресурсів, щоб уникнути емісійного фінансування. Це може включати збільшення запозичень на внутрішньому ринку або підвищення податків.

Чи буде підвищення податків

НБУ зазначає, що податкові зміни можуть стати базовим економічного розвитку. Це може бути як зростання податків на споживання (наприклад, збільшення ставки ПДВ), так і зростання прямих податків.

Прогноз передбачає збереження суттєвої зовнішньої фінансової підтримки у 2025 році, обсяги якої оцінюються в 38,4 мільярда доларів. Однак у наступні роки ця допомога може скорочуватися: 25 мільярдів доларів у 2026 році та 15 мільярдів доларів у 2027 році.

У разі нестачі зовнішніх ресурсів Україна буде змушена:

Шукати додаткові джерела внутрішнього фінансування;

Оптимізувати державні видатки;

Збільшувати обсяги запозичень на фінансовому ринку.

Зауважте! Якщо у 2025 році ризик недоотримання міжнародного фінансування вважається відносно низьким, то для наступних років зберігається висока невизначеність.