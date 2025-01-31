Что прогнозирует НБУ

Нацбанк не исключает необходимости пересмотра бюджета, что потенциально может привести к повышению налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за январь 2025 года.

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Несмотря на осторожный подход к планированию расходов, существует значительный риск их вынужденного увеличения, прежде всего на оборонные нужды. В условиях войны оптимизация расходов является ограниченной, а это создает потребность в поиске дополнительных финансовых ресурсов.

В НБУ отмечают, что на начало 2025 года благодаря международной помощи и внутренним заимствованиям Украине удалось сформировать существенный запас ликвидности. Однако в дальнейшем может возникнуть проблема финансирования растущего бюджетного дефицита.

Важно! Если такой риск реализуется, правительство может прибегнуть к дополнительным мерам мобилизации внутренних ресурсов, чтобы избежать эмиссионного финансирования. Это может включать увеличение заимствований на внутреннем рынке или повышение налогов.

Будет ли повышение налогов

НБУ отмечает, что налоговые изменения могут стать базовым экономического развития. Это может быть как рост налогов на потребление (например, увеличение ставки НДС), так и рост прямых налогов.

Прогноз предусматривает сохранение существенной внешней финансовой поддержки в 2025 году, объемы которой оцениваются в 38,4 миллиарда долларов. Однако в последующие годы эта помощь может сокращаться: 25 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году.

В случае недостатка внешних ресурсов Украина будет вынуждена:

Искать дополнительные источники внутреннего финансирования;

Оптимизировать государственные расходы;

Увеличивать объемы заимствований на финансовом рынке.

Заметьте! Если в 2025 году риск недополучения международного финансирования считается относительно низким, то для последующих лет сохраняется высокая неопределенность.