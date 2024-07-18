В Україні підвищили податок на пальне: Рада підтримала відповідний законопроєкт

Верховна Рада підтримала законопроєкт 11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Крім того, парламент підтримав правку до законопроєкту, яка не передбачає підняття акцизу на скраплений газ.

Як зміниться вартість пального

Законопроєкт про підвищення акцизу на пальне мав вступити в дію 1 липня. Але саме через відсутність єдиної думки щодо акцизу на скраплений газ, рішення відкладали.

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Так, уже до 1 січня 2028 року ставки акцизів становитимуть:

на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;

на автогаз – 70 євро за 1 000 літрів.

Влітку 2024 року акцизи зростуть:

бензин – до 242,60 євро;

дизельне пальне – до 177,60 євро;

автогаз – до 55,60 євро.

Ціни на АЗС можуть збільшитися на 1,5 – 2 гривні за літр.

Підвищення акцизного податку в Україні обумовлене кількома факторами. Перш за все, Україна прагне узгодити своє законодавство з нормами Євросоюзу щодо акцизних податків. Крім того, планується впровадження нової акцизної політики, яка враховує європейські стандарти та практики.