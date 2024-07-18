Як зміниться вартість пального
Законопроєкт про підвищення акцизу на пальне мав вступити в дію 1 липня. Але саме через відсутність єдиної думки щодо акцизу на скраплений газ, рішення відкладали.
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Так, уже до 1 січня 2028 року ставки акцизів становитимуть:
- на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;
- на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;
- на автогаз – 70 євро за 1 000 літрів.
Влітку 2024 року акцизи зростуть:
- бензин – до 242,60 євро;
- дизельне пальне – до 177,60 євро;
- автогаз – до 55,60 євро.
Ціни на АЗС можуть збільшитися на 1,5-2 гривні за літр.