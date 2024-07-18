Як зміниться вартість пального

Законопроєкт про підвищення акцизу на пальне мав вступити в дію 1 липня. Але саме через відсутність єдиної думки щодо акцизу на скраплений газ, рішення відкладали.

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Так, уже до 1 січня 2028 року ставки акцизів становитимуть:

на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;

на автогаз – 70 євро за 1 000 літрів.

Влітку 2024 року акцизи зростуть:

бензин – до 242,60 євро;

дизельне пальне – до 177,60 євро;

автогаз – до 55,60 євро.

Ціни на АЗС можуть збільшитися на 1,5-2 гривні за літр.

Довідково! Підвищення акцизного податку в Україні обумовлене кількома факторами. Перш за все, Україна прагне узгодити своє законодавство з нормами Євросоюзу щодо акцизних податків. Крім того, планується впровадження нової акцизної політики, яка враховує європейські стандарти та практики.