Ціни впали майже вдвічі: скільки коштують кавуни та дині на старті сезону

В Україні офіційно стартував сезон збору кавунів, що вже вплинуло на ціни. Через збільшення пропозиції баштанних вартість кавунів і динь за останні тижні знизилася майже удвічі.

В Україні розпочали збирати кавуни: як це вплинуло на ціни

В Україні стартував сезон збору кавунів, повідомляє AgroTimes. Попри складну безпекову ситуацію на півдні країни та прохолодну весну, фермери вже активно відвантажують перший урожай до різних регіонів.

У Херсонській області аграрії розпочали масовий збір баштанних. Через затяжну прохолодну погоду дозрівання плодів затрималося приблизно на місяць, однак зараз поставки швидко набирають обертів.

Фермер Дмитро Ільяш цього року майже вдвічі збільшив площі під кавунами – із 5 до 9 гектарів. Урожай вирощують із використанням крапельного зрошення, а покупці вже забирають продукцію безпосередньо з поля. Відпускна ціна становить близько 10 гривень за кілограм.

Зі збільшенням пропозиції на ринку ціни для кінцевих споживачів також почали швидко знижуватися. За даними аналітиків, у порівнянні з початком сезону кавуни та дині вже подешевшали майже удвічі, а зі збільшенням обсягів збору врожаю тенденція може зберегтися.

Скільки коштують кавуни у популярних супермаркетах

Після початку масового збору врожаю українські торговельні мережі також поступово переглядають ціни на баштанні культури. Найвигідніші пропозиції вже можна знайти у великих супермаркетах.

Станом на зараз ціни на кавуни в популярних мережах виглядають так:

АТБ – від 19,95 гривні за кілограм;

Сільпо – від 24,99 гривні за кілограм;

VARUS – від 21,90 гривні за кілограм;

Novus – від 22,99 гривні за кілограм;

Auchan – від 20,90 гривні за кілограм.

Водночас дині також помітно подешевшали. Якщо ще на початку сезону їх продавали за 60–100 гривень за кілограм, то зараз у багатьох магазинах ціни стартують приблизно від 35–50 гривень за кілограм, залежно від сорту та країни походження.

Експерти зазначають, що зі збільшенням пропозиції українських баштанних у серпні конкуренція між виробниками та торговельними мережами може ще більше знизити роздрібні ціни, якщо погодні умови залишатимуться сприятливими.