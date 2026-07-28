В Украине начали собирать арбузы: как это повлияло на цены

В Украине стартовал сезон сбора арбузов, сообщает AgroTimes . Несмотря на сложную ситуацию безопасности на юге страны и прохладную весну, фермеры уже активно отгружают первый урожай в разные регионы.

В Херсонской области аграрии начали массовый сбор бахчевых. Из-за затяжной прохладной погоды созревание плодов задержалось примерно на месяц, однако сейчас поставки быстро набирают обороты.

Фермер Дмитрий Ильяш в этом году почти вдвое увеличил площади под арбузами с 5 до 9 гектаров. Урожай выращивают с использованием капельного орошения, а покупатели уже забирают продукцию прямо с поля. Отпускная цена составляет около 10 гривен за килограмм.

С увеличением предложения на рынке, цены для конечных потребителей также начали быстро снижаться. По данным аналитиков, по сравнению с началом сезона арбузы и дыни уже подешевели почти вдвое, а с увеличением объемов уборки урожая тенденция может сохраниться.

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Сколько стоят арбузы в популярных супермаркетах

После начала массового сбора урожая украинские торговые сети постепенно просматривают цены на бахчевые культуры. Самые выгодные предложения можно найти в крупных супермаркетах.

На сегодняшний день цены на арбузы в популярных сетях выглядят так:

АТБ – от 19,95 гривны за килограмм;

Сильпо – от 24,99 гривны за килограмм;

VARUS – от 21,90 гривны за килограмм;

Novus – от 22,99 гривны за килограмм;

Auchan – от 20,90 гривны за килограмм.

В то же время дыни также заметно подешевели. Если еще в начале сезона их продавали по 60–100 гривен за килограмм, то сейчас во многих магазинах цены стартуют примерно от 35–50 гривен за килограмм, в зависимости от сорта и страны происхождения.

Эксперты отмечают, что по мере увеличения предложения украинских бахчевых в августе конкуренция между производителями и торговыми сетями может еще больше снизить розничные цены, если погодные условия будут оставаться благоприятными.