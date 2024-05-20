В Україні подорожчала суниця: скільки коштує популярна ягода

Через несприятливі погодні умови та нестабільні поставки в Україні суттєво зросли ціни на суницю садову. Ціни на цю ягоду зросли майже на 37%.

Як змінилася ціна на суницю

Нині українські садівники продають суницю в середньому за 50-80 гривень за кілограм. На думку ринкових операторів, цей ажіотаж зумовлений дуже обмеженою пропозицією, хоча сезон ягід з відкритого ґрунту в південних і західних областях уже стартував.

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Відтак, суниця нині коштує на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас нині суниця садова на українському ринку пропонується на 48% дешевше, порівняно з минулим роком у той самий період.

Багато ключових учасників ринку передбачають можливе скорочення цін у найближчому майбутньому.

Вони вважають, що стабілізація погодних умов сприятиме збільшенню місцевих поставок суниці садової, що може призвести до зниження цін.

Впали ціни на полуницю

Раніше 24 Канал повідомляв, що ціни на полуницю нині втричі нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Наприклад, на гуртовому ринку "Шувар" ціна на полуницю коливається від 35 до 80 гривень за кілограм. Торік вартість полуниці сягала від 150 до 180 гривень за кілограм у роздрібних магазинах, а в опті – близько 120 гривень.

Взимку, коли полуниця імпортувалась, її ціна могла досягати 250-400 гривень за кілограм. Зараз на ринку переважно продається українська полуниця, що є наслідком сприятливих погодних умов на Закарпатті.

Ціна на ягоду може ще знизитися у найближчі два тижні через відсутність дефіциту.