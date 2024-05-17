Курс валют у банках
- Станом на ранок 17 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (-10 копійок проти 16 травня), а продаж – 39,93 гривні (-7 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,70 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 43,35 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,81 гривні (-9 копійок), а продаж – 39,90 гривні (-10 копійок).
- Євро купують за 43,15 гривні (-9 копійок), а продають за 43,34 гривні (-9 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом на 16 травня, обмінники купують долар в середньому за 39,47 гривні (-16 копійок), а продають – за 40,12 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 43,05 гривні (+7 копійок), а продаж – 43,50 гривні (+4 копійки).
Скільки коштуватиме долар
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що глобальних змін на валютному ринку не варто очікувати наступного тижня. Все через те, що Україна має значні резерви – 43 мільярди доларів.
"Бюджет" на подальші валютну лібералізацію в частині скасування низки обмежень для бізнесу для здійснення платежів у валюті складає 5,5 мільярдів доларів, тобто у випадку можливого суттєвого зростання попиту на валюту НБУ готовий витратити значні кошти без шкоди для ринку.
Лєсовий прогнозує, що основні показники валютного ринку будуть такими:
- коридори валютних коливань: міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро;
- поточні курсові коливання: міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки: до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти: до 0,5 гривень.