Сусіди України вимагають скасувати безмитний режим: як реагує наша держава

П'ять держав-членів ЄС звернулися до Єврокомісії. Вони попрохали про скасування безмитного тарифу для української сільськогосподарської продукції. У нашій державі на це вже відреагували.

Міністерка євроінтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала звернення п'яти держав-членів Євросоюзу до Єврокомісії з проханням скасувати безмитний тариф для української сільськогосподарської продукції. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу.

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Жодного ембарго наразі немає

Стефанішина зазначила, що наразі жодного ембарго немає. Про це вона повідомила під час свого робочого візиту до Брюсселю.

За словами міністерки, на цей час діє повна тарифна і митна лібералізація з ЄС, а Україна сама контролює експортні операції в сусідні країни.

Насправді це абсолютно політичний процес того що ми бачимо в цих країнах. Щобільше, в умовах, коли вони отримують субсидії, а Україна потерпає, скажімо так, від наслідків цих обмежень,

– наголосила міністерка.

За результатами зустрічі в Єврокомісії, Стефанішина зазначила, що ЄК найближчими днями запропонує регламент про продовження торгової лібералізації для України. Міністерка нагадала, що найбільший внесок для "зниження напруги" зробила саме Україна, розблокувавши порти у Чорному морі.

Коли стартують переговорити про вступ до ЄС

На це питання також відповіла Ольга Стефанішина. Вона зауважила, що скринінг уже розпочали. Також Україна та Єврокомісія 25 січня узгодили графік подальших зустрічей на шляху до вступу до Євросоюзу.

За словами міністерки з питань євроінтеграції, скринінг – тривалий, а також нелегкий процес. Він передбачає секторальні зустрічі по всіх напрямках майбутніх переговорів.

Ми узгодили графік зустрічей, і пріоритезуємо сфери, з яких починаються переговори – це фундаментальні права і фундаментальні реформи,

– зазначила Стефанішина.

Вона також додала, що близько двох місяців триватиме скринінг сфери фундаментальних прав. За її словами, засідання Європейської ради у березні "дасть імпульс" переговорному процесу.

Стефанішина зазначила, що українська сторона сподівається, що до виконання чотирьох реформ, які досі вимагає Єврокомісія, прискорить ухвалення переговорної рамки, а також відкриття першого раунду переговорів.