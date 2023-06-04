Україна перейде з доларів на євро: чому може змінитись торгівельна політика

У торгівельних розрахунках України поступово збільшується частка євро. Що вигідно для країни, адже географічно вона перебуває у зоні саме європейської валюти.

Економіка мігрує в єврозону

Як пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, економіка України почала мігрувати в єврозону ще до того, як країна стала кандидатом в члени Євросоюзу. Однією з причин цього, за її словами, стала активізація припинення економічних зв'язків з Росією.

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При цьому, підкреслила вона, ця міграція стала природним процесом. Адже Україна географічно знаходиться в єврозоні.

Катерина Рожкова Перша заступниця голови Національного банку України Це для нас ближче, зрозуміло, зручно логістично. Тому економіка з точки зору торгівельних операцій туди вже мігрує. І мігруватиме. Адже Україна має потужний потенціал.

Чи нарощуватимуть українці заощадження в євро, а не доларах

Водночас, зазначила перша заступниця голови НБУ, в майбутньому можна очікувати збільшення українцями частки заощаджень в євро, а не доларах. Однак для цього, зауважила вона, має реалізуватись декілька умов:

перевищення експортно-імпортних операцій в євро над доларовими;

активне використання євро в розрахунках громадянами.

Посприяти ж останньому, підкреслила Рожкова, можуть ті українці, які через повномасштабну війну були вимушені покинути Україну – і переїхати до країн ЄС.

Яким буде курс євро на початку червня

Зі свого боку, банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом, спрогнозував, що з 5 по 11 червня різких змін в готівковому курсі євро не передбачається.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ На готівковому валютному ринку збережеться досить стабільна і прогнозована ситуація: курс євро перебуватиме в межах 40 – 41 гривні. Такий курсовий діапазон спостерігається впродовж останніх кількох тижнів.

Крім того, зазначив він, щоденні коливання курсів будуть незначними. Очікується, що вони становитимуть в середньому 0,3 – 0,5 гривні.

Наступного тижня курс валют передуватиме під впливом наповнення бюджету внаслідок експортних надходжень, внутрішніх податків і макрофіну, а також балансу пропозиції й попиту на готівкову валюту.