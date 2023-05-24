Умови важливіші за терміни

Як пояснив глава Нацбанку Андрій Пишний, програма співпраці з Міжнародним валютним фондом передбачає, що до кінця червня регулятор має узгодити стратегію валютної лібералізації – переходу до елементів ринкового курсоутворення. Тож саме тоді можна буде говорити про терміни скасування валютних обмежень.

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Втім, зазначив він, до створення відповідних економічних умов, очікувати зняття обмежень не варто.

Ми наразі не плануємо відмови від фіксованого курсу. Але ми плануємо створити передумови, які дозволять Нацбанку поступово повертатися до ринкових засад курсоутворення. Ми не прив’язані до календаря подій – ми прив’язані до створення передумов,

– пояснив Пишний.

Чого хочуть в Нацбанку

За словами очільника регулятора, перш за все, Нацбанк переглядатиме обмеження, скасування яких дозволить забезпечити притік в Україну капіталу. Так, нові кредити та інвестиції отримають "максимальний режим сприяння". Адже це дозволить інвестувати в:

створення нових робочих місць;

відновлення платоспроможності українських підприємств.

Якщо ми побачимо сталу тенденцію, коли і в квітні, і в травні, і в червні наші заходи дають сталий ефект – зниження інфляції, зростання депозитних ставок та довіри, – тоді Нацбанк динамічно рухатиметься в питаннях, пов’язаних з переглядом адміністративних обмежень. В тому числі, їхнім скасуванням,

– резюмував глава НБУ.

Зверніть увагу! За оцінками НБУ, без фіксації курсу торішня інфляція склала б близько 34% замість 26,6%.

Який сьогодні курс