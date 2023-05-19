Коли курс може підскочити

Як пояснив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, очікувати зростання готівкового долара до 42 гривень можна буде напередодні повернення до плаваючого курсу. Річ у тім, що тоді банки можуть почати "притримувати" валюту – розраховуючи на зростання котирувань.

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Курс почне потихеньку зростати, оскільки банки менше видаватимуть валюти в очікуванні зростання фіксованого курсу. В підсумку готівковий ринок може зрости відсотків на п'ять відносно очікуваного рівня міжбанку, до 40 – 42 гривень за долар, і далі коливатиметься в цих межах,

– спрогнозував аналітик.

При цьому він підкреслив: повернення до плаваючого курсу не буде одномоментним. Так, цьому передуватимуть:

тривала підготовка;

проведення стрес-тестів всієї системи.

Зверніть увагу! За словами економіста Олег Гетмана нині складно сказати, яким курс буде влітку 2023 року. Адже на нього значно впливатимуть надання Україні міжнародної допомоги та події на фронті.

Коливання курсу неминучі

Зі свого боку, голова правління Юнекс Банку Іван Світек зауважив: очікувати значних змін готівкового курсу долара варто лише ближче до зими 2024 року – коли дрібні та середні фермери продаватимуть валюту в рамках підготовки до посівної кампанії.

Однак, підкреслив він, на той час до падіння обсягів валютних надходжень можуть додатись і багато інших чинників. Втім, яких саме, нині спрогнозувати неможливо.

Поки що я не бачу жодних серйозних загроз для готівкового курсу. Головним чином через стабілізаційні заходи, вжиті НБУ. Останнє рішення регулятора підвищити ліміт продажу готівкової валюти населенню вплинуло на готівковий ринок, давши поштовх до зміцнення курсу. Коливання готівкового курсу в будь-якому разі неминучі, просто через значну частку спекулятивної складової на цьому ринку. Але на тривалі шокові стрибки я не очікую,

– зазначив банкір.

Чому обсяги валютних надходжень впадуть

На думку НБУ, причин, які можуть похитнути стабільність гривні, нині є дві. Це:

можливе непродовження "зернової угоди";

чинна заборона на експорт низки найменувань аграрної продукції до сусідніх з Україною країн ЄС.

Як зазначили в регуляторі, обмеження експорту ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви. Що надалі "негативно відобразиться на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс".

Важливо! На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, попит на американську валюту найближчим часом може скоротитись.

Скільки валюти може втратити Україна

Як зазначили в НБУ, якщо зерновий експорт в сусідні країни не вдасться розблокувати, Україна втрачатиме 270 мільйонів доларів на місяць. А крім того:

290 мільйонів доларів на місяць – у разі непоновлення дії "зернового коридору";

800 мільйонів доларів на місяць – у разі одночасної дії обох обмежень (і це з урахуванням надходжень від часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок).

Коли скасують фіксований курс

Раніше ж голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що скасування фіксованого курсу долара прив'язане не до часових рамок, а до настання необхідних макроекономічних умов. Зокрема:

зменшення ролі Нацбанку в балансуванні ринку;

повернення інфляції функції номінального орієнтира для ринкових очікувань.

Зверніть увагу! За оцінками НБУ, без фіксації курсу торішня інфляція склала б близько 34% замість 26,6%.

Який актуальний курс

Станом на ранок 19 травня готівковий курс долара в українських банках встановився на рівні 37,15 гривні в продажу та 37,6 гривні в купівлі.