Когда курс может подскочить
Как пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, ожидать роста наличного доллара до 42 гривен можно будет накануне возврата к плавающему курсу. Дело в том, что тогда банки могут начать "придерживать" валюту – рассчитывая на рост котировок.
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Курс начнет потихоньку расти, поскольку банки будут меньше выдавать валюты в ожидании роста фиксированного курса. В итоге наличный рынок может вырасти процентов на пять по отношению к ожидаемому уровню межбанка, до 40 – 42 гривен за доллар, и дальше будет колебаться в этих пределах,
– спрогнозировал аналитик.
При этом он подчеркнул: возврат к плавающему курсу не будет одномоментным. Так, этому будут предшествовать:
- длительная подготовка;
- проведение стресс-тестов всей системы.
Колебания курса неизбежны
Со своей стороны, председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек отметил: ожидать значительных изменений наличного курса доллара стоит лишь ближе к зиме 2024 года – когда мелкие и средние фермеры будут продавать валюту в рамках подготовки к посевной кампании.
Однако, подчеркнул он, к тому времени к падению объемов валютных поступлений могут добавиться и многие другие факторы. Впрочем, какие именно сейчас спрогнозировать невозможно.
Пока я не вижу никаких серьезных угроз для наличного курса. Главным образом из-за стабилизационных мер, принятых НБУ. Последнее решение регулятора повысить предел продажи наличной валюты населению повлияло на наличный рынок, дав толчок к укреплению курса. Колебания наличного курса в любом случае неизбежны, просто из-за значительной доли спекулятивной составляющей на этом рынке. Но длительных шоковых скачков я не ожидаю,
– отметил банкир.
Почему объемы валютных поступлений упадут
По мнению же НБУ, причин, которые могут поколебать стабильность гривны, сейчас есть две. Это:
- возможное непродление "зернового соглашения";
- действующий запрет на экспорт ряда наименований аграрной продукции в соседние с Украиной страны ЕС.
Как отметили в регуляторе, ограничение экспорта усложнит деятельность аграриев и может заставить их сбавлять посевы. Что в дальнейшем "отрицательно отразится на экономической активности и повысит давление на обменный курс".
Сколько валюты может потерять Украина
Как отметили в НБУ, если зерновой экспорт в соседние страны не удастся разблокировать, Украина будет терять 270 миллионов долларов в месяц. А кроме того:
- 290 миллионов долларов в месяц – в случае невозобновления действия "зернового коридора";
- 800 миллионов долларов в месяц – при одновременном действии обоих ограничений (и это с учетом поступлений от частичной переориентации на альтернативные пути поставок).
Когда отменят фиксированный курс
Раньше же глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что отмена фиксированного курса доллара привязана не к временным рамкам, а до наступления необходимых макроэкономических условий. В частности:
- уменьшения роли Нацбанка в балансировке рынка;
- возврата инфляции функции номинального ориентира для рыночных ожиданий.
Какой актуальный курс
На утро 19 мая наличный курс доллара в украинских банках установился на уровне 37,15 гривны в продаже и 37,6 гривны в покупке.
- Обменники сегодня покупают доллар по 36,96 гривны, продают – по 37,43 гривны.
- На черном рынке валюту покупают по 37,35 гривны, продают – за 37,45 гривны.