Когда курс может подскочить

Как пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, ожидать роста наличного доллара до 42 гривен можно будет накануне возврата к плавающему курсу. Дело в том, что тогда банки могут начать "придерживать" валюту – рассчитывая на рост котировок.

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Курс начнет потихоньку расти, поскольку банки будут меньше выдавать валюты в ожидании роста фиксированного курса. В итоге наличный рынок может вырасти процентов на пять по отношению к ожидаемому уровню межбанка, до 40 – 42 гривен за доллар, и дальше будет колебаться в этих пределах,

– спрогнозировал аналитик.

При этом он подчеркнул: возврат к плавающему курсу не будет одномоментным. Так, этому будут предшествовать:

длительная подготовка;

проведение стресс-тестов всей системы.

Обратите внимание! По словам экономиста Олега Гетмана, сейчас сложно сказать, каким курс будет летом 2023 года. Ведь на него будут значительно влиять предоставление Украине международной помощи и события на фронте.

Колебания курса неизбежны

Со своей стороны, председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек отметил: ожидать значительных изменений наличного курса доллара стоит лишь ближе к зиме 2024 года – когда мелкие и средние фермеры будут продавать валюту в рамках подготовки к посевной кампании.

Однако, подчеркнул он, к тому времени к падению объемов валютных поступлений могут добавиться и многие другие факторы. Впрочем, какие именно сейчас спрогнозировать невозможно.

Пока я не вижу никаких серьезных угроз для наличного курса. Главным образом из-за стабилизационных мер, принятых НБУ. Последнее решение регулятора повысить предел продажи наличной валюты населению повлияло на наличный рынок, дав толчок к укреплению курса. Колебания наличного курса в любом случае неизбежны, просто из-за значительной доли спекулятивной составляющей на этом рынке. Но длительных шоковых скачков я не ожидаю,

– отметил банкир.

Почему объемы валютных поступлений упадут

По мнению же НБУ, причин, которые могут поколебать стабильность гривны, сейчас есть две. Это:

возможное непродление "зернового соглашения";

действующий запрет на экспорт ряда наименований аграрной продукции в соседние с Украиной страны ЕС.

Как отметили в регуляторе, ограничение экспорта усложнит деятельность аграриев и может заставить их сбавлять посевы. Что в дальнейшем "отрицательно отразится на экономической активности и повысит давление на обменный курс".

Важно! По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, спрос на американскую валюту в ближайшее время может сократиться.

Сколько валюты может потерять Украина

Как отметили в НБУ, если зерновой экспорт в соседние страны не удастся разблокировать, Украина будет терять 270 миллионов долларов в месяц. А кроме того:

290 миллионов долларов в месяц – в случае невозобновления действия "зернового коридора";

800 миллионов долларов в месяц – при одновременном действии обоих ограничений (и это с учетом поступлений от частичной переориентации на альтернативные пути поставок).

Когда отменят фиксированный курс

Раньше же глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что отмена фиксированного курса доллара привязана не к временным рамкам, а до наступления необходимых макроэкономических условий. В частности:

уменьшения роли Нацбанка в балансировке рынка;

возврата инфляции функции номинального ориентира для рыночных ожиданий.

Обратите внимание! По оценкам НБУ, без фиксации курса прошлогодняя инфляция составила бы около 34% вместо 26,6%.

Какой актуальный курс

На утро 19 мая наличный курс доллара в украинских банках установился на уровне 37,15 гривны в продаже и 37,6 гривны в покупке.