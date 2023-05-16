Як змінилися очікування українців щодо гривні

За останніх 3 місяці очікування українців щодо гривні значно покращилися. Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

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Нині індекс девальваційних очікувань зріс на 2,5 пункти та складає 128,2.

Нагадаємо! Девальвація – зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла або певної іноземної валюти.

Ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що готівковий курс протягом цього тижня буде повільно рухатися до офіційного, але українці змін не відчують.

Такий хід подій свідчить про високий ступінь збалансованості ринку. А сильним стабілізаційним фактором на ринку залишається розширений ліміт на продаж готівкової валюти населенню, який НБУ запровадив в середині квітня,

– пояснила вона.

Золотько спрогнозувала, що до кінця тижня курс коливатиметься в межах 37,4 – 37,9 гривні за долар.

Станом на 16 травня курс долара такий: