Україні знизили кредитний рейтинг до переддефолтного: економіст пояснив причини

У вересні закінчується місячний пільговий період, який у нас був на залагодження наших стосунків із кредиторами по одному із випусків українських євробондів. По яких ми запропонували перенести сплату на кінець 2023 року.

Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він також зазначив, що у кінця липня підійшов часи сплати євробондів.

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"У зв’язку із війною, а також із тим, що економіка України у надзвичайно складному стані – ми постійно боргуємо у наших партнерів, була запропонована ідея не погашати кредити своєчасно, а перенести їх", – пояснює економіст.

За словами Пендзина, сума, яку ми можемо зекономити таким чином – близько 6 мільярдів доларів, йдеться про обслуговування боргу та про сам борг.

Україна із 24 лютого 2022 року не запозичила жодної копійки на комерційних ринках, ми не випустили жодного євробонду і не продали на таких ринках жодного паперу. У нас і не було б такої можливості, бо у нас дохідність, по якій вартувало це давати – настільки висока, що Україна ніколи б на це не пішла,

– зазначає фахівець.

Все те, що ми сьогодні боргуємо з початку активних воєнних дій – це все борги України, як суверенної, каже Олег Пендзин. Він також зазначає, що це не випуск комерційних облігацій, а отримання грошей від держав, фінансових установ, МВФ чи ЄС.

"Тобто, це прямі борги України. Наші партнери пообіцяли нам близько 29 мільярдів доларів, станом на зараз, ми отримали 14 мільярдів", – пояснює економіст.

Ситуація виглядає наступним чином:

ми не виходили і не виходимо по боргових зобов’язаннях на комерційні ринки;

небезпека була б, якби наші кредитори, які мають на руках комерційні євробонди, не знайшли б із Україною спільної мови.

Олег Пендзин економіст Нас активно підтримали країни, в чиїх юрисдикціях зареєстровані ті фінансові компанії, яким ми боргуємо. І вже на сьогодні є інформація про те, що досягнута принципова згода про відтермінування до кінця 2023 року.

Той факт, що Україна оголосила про частковий дефолт і міжнародні рейтингові агенції понизили нам рейтинг – жодним чином не вплине на наші активи закордоном, резюмує фахівець.

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