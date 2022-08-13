Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він також зазначив, що у кінця липня підійшов часи сплати євробондів.

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"У зв’язку із війною, а також із тим, що економіка України у надзвичайно складному стані – ми постійно боргуємо у наших партнерів, була запропонована ідея не погашати кредити своєчасно, а перенести їх", – пояснює економіст.

За словами Пендзина, сума, яку ми можемо зекономити таким чином – близько 6 мільярдів доларів, йдеться про обслуговування боргу та про сам борг.

Україна із 24 лютого 2022 року не запозичила жодної копійки на комерційних ринках, ми не випустили жодного євробонду і не продали на таких ринках жодного паперу. У нас і не було б такої можливості, бо у нас дохідність, по якій вартувало це давати – настільки висока, що Україна ніколи б на це не пішла,

– зазначає фахівець.

Все те, що ми сьогодні боргуємо з початку активних воєнних дій – це все борги України, як суверенної, каже Олег Пендзин. Він також зазначає, що це не випуск комерційних облігацій, а отримання грошей від держав, фінансових установ, МВФ чи ЄС.

"Тобто, це прямі борги України. Наші партнери пообіцяли нам близько 29 мільярдів доларів, станом на зараз, ми отримали 14 мільярдів", – пояснює економіст.

Ситуація виглядає наступним чином:

ми не виходили і не виходимо по боргових зобов’язаннях на комерційні ринки;

небезпека була б, якби наші кредитори, які мають на руках комерційні євробонди, не знайшли б із Україною спільної мови.

Олег Пендзин економіст Нас активно підтримали країни, в чиїх юрисдикціях зареєстровані ті фінансові компанії, яким ми боргуємо. І вже на сьогодні є інформація про те, що досягнута принципова згода про відтермінування до кінця 2023 року.

Той факт, що Україна оголосила про частковий дефолт і міжнародні рейтингові агенції понизили нам рейтинг – жодним чином не вплине на наші активи закордоном, резюмує фахівець.

Детальніше про заниження кредитного рейтингу України: дивіться відео