Бензин та дизель і далі падають в ціні

Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні продовжують знижуватись. Середня ціна знову впала за останній тиждень — на деяких мережах паливо здешевшало на 2,5 гривні за літр.

Як змінилися ціни

За останній тиждень ціни на бензин А-95 знизилися в середньому на 65 копійок за літр і тепер коштують 51,78 гривні за літр. Бензин А-95 преміум подешевшав на 81 копійку за літр і коштує 54,77 гривні за літр. Ціни на дизельне пальне зменшилися на 38 копійок за літр і становлять 52,01 гривню за літр.

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На АЗС ОККО і WOG ціни на бензини знизилися на 1 гривню за літр: А-95 тепер коштує 54,99 гривні за літр, А-95+ – 56,99 гривні за літр. Ціна на дизельне пальне в цих мережах залишилася без змін і становить 54,99 гривні за літр.

А компанія UPG знизила ціни на бензини на 1,1 гривні за літр: А-95 тепер коштує 50,60 гривні за літр, А-95+ – 54,20 гривні за літр. Ціни на бензини на АЗС KLO знизилися на 50 копійок за літр.

Деякі інші мережі, такі як Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS і інші, також зменшили ціни на всі види пального на суму від 0,12 до 2,5 гривні за літр.