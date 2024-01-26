Їх дуже багато: член ради НБУ назвав фактори, які зберегли економічну стабільність України

Попри повномасштабну війну, українська економіка не просто вистояла, але й продовжує успішно функціонувати. На це вплинули декілька дуже важливих факторів.

Про них 24 Каналу розповів член ради Національного банку України Василь Фурман.

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Основним з ключових факторів, які назвав Василь Фурман, було саме українське суспільство та військо, яке зберегло незалежність країни.

"Зовнішня фінансова допомога відіграла дуже важливу роль. Банківська система зустріла війну реформованою, що почало відбуватися з 2014 року, капіталізованою, прибутковою і без жодних "скелетів" у шафі. Це дало можливість вистояти", – відзначив він.

Наразі банківська система працює 24/7, фінансові установи підтримують державні програми кредитування, залишки коштів у всіх валютах за майже два роки повномасштабної війни збільшилися більш ніж на 600 мільярдів гривень, що є безумовним плюсом.

"Ефективна робота вищого політичного керівництва держави. Ось цю зовнішню фінансову допомогу було дуже непросто отримати. Зброя теж відіграє дуже важливу роль", – наголосив на ще одних факторах Фурман.

Нацбанк на 2024 рік дає позитивний прогноз зростання економіки. Для цього треба й додаткові реформи євроінтеграції, аби зміцнити інвестиційний клімат.

"Банківська система сьогодні готова підтримати українську економіку та бізнес. Якщо минулі роки ми говорили про відновлення економіки, то зараз маємо думати про її зростання. Треба говорити про бюджетне стимулювання, банківський сектор, залучення приватних інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх – це впливатиме на подальший розвиток нашої держави", – резюмував експерт.

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