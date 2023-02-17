Українську монету визнали найкращою на всесвітньому конкурсі

Українська пам'ятна монета номіналом в 5 гривень виграла головну нагороду на міжнародному конкурсі "Монета року". Вона із відривом здобула титул "Найхудожнішої монети", зачарувавши журі зображенням лелек та традиційними узорами.

Як виглядає монета "До 30-річчя Незалежності"

Монета-переможець має приголомшливий дизайн, гідний перемоги в категорії "Найхудожніший". На аверсі зображені лелеки, що летять над полем українських узорів з картини "Лелеки над рідною землею" художника Олега Шуляка.

У верхній частині малюнка розташований герб України. На реверсі зображено вишиту стрічку, що нагадує ланцюг ДНК, що символізує код нації.

Делікатно розфарбовані та гарно оформлені 5 гривень, переможець у номінації "Найхудожніша монета", присвячена 30-й річниці Незалежності України, переконливо виграли головну нагороду COTY, у якій монета набрала 30 відсотків голосів, більш ніж удвічі перевищивши свого найближчого конкурента. Це дуже незвично для загального чемпіона COTY перемагати з таким великим відривом,

– сказав Томас Майкл, координатор конкурсу "Монета року".

До складу журі було ретельно відібрано понад 100 осіб з усього світу, тому ніхто не міг здогадуватися, хто стане першим. На момент підрахунку останнього голосу перемогу з великою перемогою отримало українська монета.

Інтерес до української монетної справи був високим у номінаційному комітеті COTY цього року на конкурсі, оскільки Банкнотно-монетний двір Національного банку України отримав сім номінацій у шести з 10 категорій. Журі також дуже зацікавилося цими виборами, проголосувавши за перемогу в номінаціях "Найкраща сучасна монета" та "Найхудожніша монета",

— зазначає Майкл.

Окрім загальної перемоги, Україна також привернула увагу в категорії "Найкраща сучасна подія" своєю монетою до 25-ї річниці Конституції України.



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