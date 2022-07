"Сувенірний магазин Білого дому" випустив монету для "вшанування українського опору російському вторгненню на острові Зміїному".

На одній стороні монети буде зображено силуети українських військових, а на фоні – російський крейсер "Москва", який йде під воду. А також напис Moskva Russian Warship – Go F**k Yourself, що майже дослівно означає фразу, яку український прикордонник адресував "русскому воєнному кораблю" 24 лютого під час атаки на острів Зміїний.

На іншій стороні монети – фотографія острова Зміїний та український Тризуб. А також фраза This island, like the rest of our territory, is Ukrainian land, and we will defend it with all our might (Цей острів, як і вся наша територія, – це українська земля, і ми будемо захищати її всіма силами). Ці слова належать українському президенту Володимиру Зеленському. Він її сказав після відвідин острова 9 серпня 2021 року.



Колекційна монета про захисників острова Зміїний / Ілюстрація The White House Gift Shop

Монети випустять лімітованою серією. Коштує вона зараз 100 доларів. 20% усіх прибутків від цього продажу буде спрямовано безпосередньо потребуючим українським жінкам і дітям. Зараз триває передзамовлення на неї, розсилати її будуть після 30 вересня.

Колекційні монети про Україну

Варто відзначити, що "Сувенірний магазин Білого дому" було засновано в 1946 році адміністрацією американського президента Гаррі Трумена. Але зараз він перебуває у приватній власності та не має жодного зв’язку з Білим домом і не пов’язаний з федеральним урядом США.

Там не вперше випускають колекційні монети, пов'язані з Україною. Лище за час війни Росії проти України там випустили монети з президентом України Володимиром Зеленський, а також з нагоди його звернення до американського Конгресу.



Колекційна монета, присвячена Володимиру Зеленському / Ілюстрація The White House Gift Shop



Колекційна монета, присвячена виступу Зеленського в Конгресі США / Ілюстрація The White House Gift Shop

А до Дня матері там випустили монету з Оленою Зеленською та Джилл Байден – дружиною президента США Джо Байдена.



Колекційна монета про Олену Зеленську та Джилл Байден / Ілюстрація The White House Gift Shop