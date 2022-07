"Сувенирный магазин Белого дома" выпустил монету для "чествования украинского сопротивления российскому вторжению на острове Змеином".

Стоит внимания Как российские войска бежали со Змеиного: в сети появились фото "эвакуации"

На одной стороне монеты будут изображены силуэты украинских военных, а на фоне – уходящий под воду российский крейсер "Москва". А также надпись Moskva Russian Warship – Go F**k Yourself, почти дословно означающая фразу, которую украинский пограничник адресовал "русскому военному кораблю" 24 февраля во время атаки на остров Змеиный.

На другой стороне монеты – фотография острова Змеиный и украинский Тризуб. А также фраза "This island, like the rest of our territory, is Ukrainian land, and we will defend it with all our might" (Этот остров, как и вся наша территория, – это украинская земля, и мы будем защищать ее всеми силами). Эти слова принадлежат украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он сказал их после посещения острова 9 августа 2021 года.



Коллекционная монета о защитниках острова Змеиный / Иллюстрация The White House Gift Shop

Монеты выпустят лимитированной серией. Стоит она сейчас 100 долларов. 20% всех доходов от этой продажи будут направлены непосредственно нуждающимся украинским женщинам и детям. Сейчас идет предзаказ на нее, рассылать ее будут после 30 сентября.

Коллекционные монеты об Украине

Следует отметить, что "Сувенирный магазин Белого дома" был основан в 1946 году администрацией американского президента Гарри Трумэна. Но сейчас он находится в частной собственности и не имеет связи с Белым домом и не связан с федеральным правительством США.

Там не в первый раз выпускают коллекционные монеты, связанные с Украиной. Только за время войны России против Украины там выпустили монеты с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также по случаю обращения к американскому Конгрессу.



Коллекционная монета, посвященная Владимиру Зеленскому / Иллюстрация The White House Gift Shop



Коллекционная монета, посвященная выступлению Зеленского в Конгрессе США / Иллюстрация The White House Gift Shop

А ко Дню матери там выпустили монету с Еленой Зеленской и Джилл Байден – супругой президента США Джо Байдена.



Коллекционная монета об Елене Зеленской и Джилл Байден / Иллюстрация The White House Gift Shop