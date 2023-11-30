Більше фінансової допомоги: що чекає українських біженців в Чехії

З початку січня 2024 року передбачено збільшення фінансової допомоги на житло для біженців. Інформацію про це повідомив Міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

Від січня 2024 року допомогу на житло для українських біженців в Чехії можуть збільшити.

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Ми готуємо постанову уряду, яка має збільшити з 1 січня розміри відрахувань, тобто збільшити суму житлової підтримки. Ми ще обговорюватимемо конкретні суми,

– сказав Маріан Юречка.

Скільки отримують біженці в Чехії

Зараз допомога на житло без врахування прожиткового мінімуму складає:

2400 крон – близько 3926 гривень на людину на місяць;

– близько 3926 гривень на людину на місяць; 3000 крон – близько 4907 гривень на людину, зареєстровану у спеціальному реєстрі квартир;

– близько 4907 гривень на людину, зареєстровану у спеціальному реєстрі квартир; 15000 тисяч крон – близько 24540 гривень – на сімʼю з 5 і більше осіб.

Як розраховується грошова допомога Грошова допомога від держави розраховується як різниця між отриманою сумою та доходом біженців. Наприклад, за розрахунками уряду, домогосподарство матері з двома старшими дітьми та чистим доходом 17 тисяч крон (близько 27800 гривень) у зареєстрованій квартирі має отримувати допомогу в розмірі 2110 крон – близько 3436 гривень.

Умови виплат

З липня 2023 року відбулися зміни в умовах надання фінансової допомоги українцям. Тепер до суми грошової допомоги входять кошти для оплати проживання та житла. Право на отримання цих коштів мають лише сімʼї з доходом, що перевищує прожитковий мінімум і з обов'язковими витратами на житло.

Екстрена допомога біженцям

Чехія оплачує житло для українських біженців у закладах розміщення лише до 150 днів. Ця зміна покликана мотивувати українців виходити на роботу та переїжджати в орендоване житло.

Грошова допомога для біженців з України змінилася та скоротилася з липня цього року. За даними організацій, які допомагають біженцям, така підтримка — низька, тому вимушено переміщені особи залазять у борги. Цю проблему міністерство вирішує за допомогою екстреної невідкладної допомоги.

Упродовж осені ми скоригували умови екстреної допомоги, щоб мати можливість надавати адресну допомогу українським біженцям,

– сказав міністр.

У вересні Центр зайнятості зареєстрував 3500 виплачених позачергових допомог для українців.