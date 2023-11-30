Від січня 2024 року допомогу на житло для українських біженців в Чехії можуть збільшити.

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Ми готуємо постанову уряду, яка має збільшити з 1 січня розміри відрахувань, тобто збільшити суму житлової підтримки. Ми ще обговорюватимемо конкретні суми,

– сказав Маріан Юречка.

Скільки отримують біженці в Чехії

Зараз допомога на житло без врахування прожиткового мінімуму складає:

2400 крон – близько 3926 гривень на людину на місяць;

– близько 3926 гривень на людину на місяць; 3000 крон – близько 4907 гривень на людину, зареєстровану у спеціальному реєстрі квартир;

– близько 4907 гривень на людину, зареєстровану у спеціальному реєстрі квартир; 15000 тисяч крон – близько 24540 гривень – на сімʼю з 5 і більше осіб.

Як розраховується грошова допомога Грошова допомога від держави розраховується як різниця між отриманою сумою та доходом біженців. Наприклад, за розрахунками уряду, домогосподарство матері з двома старшими дітьми та чистим доходом 17 тисяч крон (близько 27800 гривень) у зареєстрованій квартирі має отримувати допомогу в розмірі 2110 крон – близько 3436 гривень.

Умови виплат

З липня 2023 року відбулися зміни в умовах надання фінансової допомоги українцям. Тепер до суми грошової допомоги входять кошти для оплати проживання та житла. Право на отримання цих коштів мають лише сімʼї з доходом, що перевищує прожитковий мінімум і з обов'язковими витратами на житло.

Важливо! Чехія оплачує житло для українських біженців у закладах розміщення лише до 150 днів. Ця зміна покликана мотивувати українців виходити на роботу та переїжджати в орендоване житло.

Екстрена допомога біженцям

Грошова допомога для біженців з України змінилася та скоротилася з липня цього року. За даними організацій, які допомагають біженцям, така підтримка — низька, тому вимушено переміщені особи залазять у борги. Цю проблему міністерство вирішує за допомогою екстреної невідкладної допомоги.

Упродовж осені ми скоригували умови екстреної допомоги, щоб мати можливість надавати адресну допомогу українським біженцям,

– сказав міністр.

У вересні Центр зайнятості зареєстрував 3500 виплачених позачергових допомог для українців.