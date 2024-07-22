Які пільги на кредитування мають українські військовослужбовці

Українські військові мають право на спеціальні умови для оформлення та погашення кредитів, зокрема на покупку житла. Пільгові кредити доступні за певних умов.

Які пільги на кредити мають військові

Військовослужбовці мають кілька варіантів пільг на кредитування, пов'язане з орендою житла.

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Основні пільги:

Військовослужбовці з вислугою 20 років і більше можуть отримати пільгові кредити для покращення житлових умов.

можуть отримати пільгові кредити для покращення житлових умов. Цільові кредити: індивідуальне житлове будівництво, придбання приватного будинку чи квартири.

Кредит видається один раз за весь час служби, а погашення здійснюється за рахунок коштів, виділених на утримання військових формувань.

Додаткові пільги для військових при отриманні кредитів

Деякі військові можуть не сплачувати відсотки за користування кредитом. Також вони можуть уникнути штрафів та пені.

Особливі умови:

Військовослужбовці звільняються від сплати штрафів, пені та відсотків за невиконання зобов’язань з початку і до закінчення особливого періоду.

звільняються від сплати штрафів, пені та відсотків за невиконання зобов’язань з початку і до закінчення особливого періоду. Резервісти та військовозобов'язані мають аналогічні пільги з моменту призову під час мобілізації і до завершення особливого періоду.

Нагадаємо, що українським військовим надаються різні види пільг, з якими можна ознайомитись детальніше.