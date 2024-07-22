Какие льготы на кредиты имеют военные

Военнослужащие имеют несколько вариантов льгот на кредитование, связанное с арендой жилья.

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Основные льготы:

Военнослужащие с выслугой 20 лет и более могут получить льготные кредиты для улучшения жилищных условий.

могут получить льготные кредиты для улучшения жилищных условий. Целевые кредиты: индивидуальное жилищное строительство, приобретение частного дома или квартиры.

Кредит выдается один раз за все время службы, а погашение осуществляется за счет средств, выделенных на содержание военных формирований.

Дополнительные льготы для военных при получении кредитов

Некоторые военные могут не платить проценты за пользование кредитом. Также они могут избежать штрафов и пени.

Особые условия:

Военнослужащие освобождаются от уплаты штрафов, пени и процентов за невыполнение обязательств с начала и до окончания особого периода.

освобождаются от уплаты штрафов, пени и процентов за невыполнение обязательств с начала и до окончания особого периода. Резервисты и военнообязанные имеют аналогичные льготы с момента призыва по мобилизации и до завершения особого периода.

Напомним, что украинским военным предоставляются различные виды льгот, с которыми можно ознакомиться подробнее.