Деякі українці зможуть отримати додаткову субсидію: для кого вона призначена

Українські аграрії, що працюють у прифронтових районах, отримають державну підтримку. Уряд запровадив субсидії для сільськогосподарських виробників на територіях, де можливі або вже відбуваються бойові дії.

Як працюватиме субсидія

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 16 серпня, з метою зменшення фінансового навантаження на фермерські господарства.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Держава буде платити тисячу гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2 тисячі гривень на гектар, якщо це території бойових дій. Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють.

Субсидія надається на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних або засаджених сільськогосподарськими культурами для врожаю поточного року. Виплати аграріям будуть залежати від наближеності їхніх земель до лінії бойових дій:

у зонах можливих бойових дій – 1000 гривень;

у зонах активних бойових дій – 2000 гривень.

Пільги для бізнесу в прифронтових районах

Крім того, Верховна Рада планує запровадити додаткові пільги для українського бізнесу, що працює на прифронтових і деокупованих територіях. Такі підприємства також можуть отримати право на кредитування на особливих умовах.

Зауважте! Автори законопроєкту сподіваються, що ці преференції забезпечать комплексний підхід до відновлення громад, постраждалих під час воєнних дій.

Запропоновані заходи включають: