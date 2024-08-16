Некоторые украинцы смогут получить дополнительную субсидию: для кого она предназначена

Украинские аграрии, работающие в прифронтовых районах, получат государственную поддержку. Правительство ввело субсидии для сельскохозяйственных производителей на территориях, где возможны или уже происходят боевые действия.

Как будет работать субсидия

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 16 августа, с целью уменьшения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства.

Читайте также Могут ли родственники получить недополученные выплаты пенсионера

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Государство будет платить тысячу гривен на 1 гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий, и по 2 тысячи гривен на гектар, если это территории боевых действий. Мы понимаем, как трудно сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают.

Субсидия предоставляется на 1 гектар обрабатываемых угодий, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами для урожая текущего года. Выплаты аграриям будут зависеть от приближенности их земель к линии боевых действий:

в зонах возможных боевых действий – 1000 гривен;

в зонах активных боевых действий – 2000 гривен.

Льготы для бизнеса в прифронтовых районах

Кроме того, Верховная Рада планирует ввести дополнительные льготы для украинского бизнеса, работающего на прифронтовых и деоккупированных территориях. Такие предприятия также могут получить право на кредитование на особых условиях.

Заметьте! Авторы законопроекта надеются, что эти преференции обеспечат комплексный подход к восстановлению общин, пострадавших во время военных действий.

Предложенные меры включают: