Как будет работать субсидия
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 16 августа, с целью уменьшения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства.
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Государство будет платить тысячу гривен на 1 гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий, и по 2 тысячи гривен на гектар, если это территории боевых действий. Мы понимаем, как трудно сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают.
Субсидия предоставляется на 1 гектар обрабатываемых угодий, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами для урожая текущего года. Выплаты аграриям будут зависеть от приближенности их земель к линии боевых действий:
- в зонах возможных боевых действий – 1000 гривен;
- в зонах активных боевых действий – 2000 гривен.
Льготы для бизнеса в прифронтовых районах
Кроме того, Верховная Рада планирует ввести дополнительные льготы для украинского бизнеса, работающего на прифронтовых и деоккупированных территориях. Такие предприятия также могут получить право на кредитование на особых условиях.
Заметьте! Авторы законопроекта надеются, что эти преференции обеспечат комплексный подход к восстановлению общин, пострадавших во время военных действий.
Предложенные меры включают:
- финансовые стимулы, такие как дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование для коммунального и частного сектора, а также другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;
- налоговые льготы для бизнеса и физических лиц-предпринимателей;
- инфраструктурная поддержка, включая обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);
- поддержка инноваций и инвестиций;
- поощрение местного производства и потребления;
- информационную поддержку предпринимательства и обучения.