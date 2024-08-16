Как будет работать субсидия

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 16 августа, с целью уменьшения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Государство будет платить тысячу гривен на 1 гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий, и по 2 тысячи гривен на гектар, если это территории боевых действий. Мы понимаем, как трудно сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают.

Субсидия предоставляется на 1 гектар обрабатываемых угодий, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами для урожая текущего года. Выплаты аграриям будут зависеть от приближенности их земель к линии боевых действий:

в зонах возможных боевых действий – 1000 гривен;

в зонах активных боевых действий – 2000 гривен.

Льготы для бизнеса в прифронтовых районах

Кроме того, Верховная Рада планирует ввести дополнительные льготы для украинского бизнеса, работающего на прифронтовых и деоккупированных территориях. Такие предприятия также могут получить право на кредитование на особых условиях.

Заметьте! Авторы законопроекта надеются, что эти преференции обеспечат комплексный подход к восстановлению общин, пострадавших во время военных действий.

Предложенные меры включают: