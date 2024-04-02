Сума наближається до довоєнної: скільки експортувала Україна в березні

Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва становив 11,8 мільйона тонн. Про це повідомила Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр економіки України.

Яка сума українського експорту

У березні 2024 року Україна експортувала товарів на суму 3,2 мільярда доларів. Про це свідчать попередні дані Мінекономіки.

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Отже, у першому кварталі 2024 року український експорт демонстрував стабільність, залишаючись на рівні, що наближається до показників січня 2022 року – періоду перед повномасштабним вторгненням.

Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр економіки У фізичному вимірі – це близько 12 мільйон тонн, в грошовому – понад 3 мільярди доларів щомісячно. В березні, попередньо, експортовано товарів обсягом 11,8 мільйона тонн на 3,2 мільярда доларів.

Міністерство економіки наголосило, що розширення несировинного експорту за допомогою відкриття ринків і фінансування експорту – один із трьох основних напрямів державної політики Made in Ukraine.

Що ще відомо про експорт України

У січні поточного року Україна збільшила обсяг експорту товарів морським шляхом на 1,9 мільярда доларів, що демонструє зростання на 11% порівняно з груднем 2023 року. Загалом обсяг експорту в січні становив 3,4 мільярда доларів, що на 6,9% більше, ніж у грудні 2023 року.

У січні відзначено рекордні показники фізичних обсягів експорту, які становили 12 мільйонів тонн продукції. З цієї кількості 8,7 мільйона тонн було вивезено морським транспортом.

У лютому цього року вантажний обіг портів Великої Одеси становив 8 мільйонів тонн, з них 5,2 мільйона тонн припадає на продукцію українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише українським коридором, а й під час повномасштабного вторгнення.