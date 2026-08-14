Експорт зерна опинився під ударом: Україна вивозить лише третину необхідних обсягів

Через блокування портів Великої Одеси Україна за перші 12 днів серпня змогла експортувати лише близько 590 тисяч тонн зерна – приблизно 30% від необхідного обсягу. Водночас обмеження морської логістики загрожує не лише експортній виручці, а й створює ризик дефіциту потужностей для зберігання нового врожаю.

Україна експортує лише третину необхідного обсягу зерна

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, з 1 по 12 серпня Україна експортувала близько 590 тисяч тонн зерна, повідомляє "Укрінформ". Це становить лише близько 30% від обсягу, який необхідний для стабільного постачання української продукції на міжнародні ринки.

"На сьогодні, з урахуванням того, що Росія заблокувала доступ українського продовольства до міжнародних ринків, лише 30% продукції надходить від того обсягу, який міг би надходити для стабілізації міжнародних ринків", – пояснив Висоцький.

Повністю компенсувати втрати морського експорту альтернативними маршрутами наразі неможливо. За оцінкою міністра, за сприятливих умов їхня сукупна спроможність може дозволити збільшити експорт приблизно до 50% від потреби, однак це буде максимальним показником за умови подальшого блокування портів Великої Одеси.

Наразі український аграрний експорт розподіляється між кількома напрямками. Приблизно 45% припадає на залізницю, ще близько 45% – на дунайські маршрути, а приблизно 10% продукції перевозиться автомобільним транспортом.

Україна звертається до міжнародних партнерів із пропозицією частково компенсувати витрати на альтернативну логістику. Це має допомогти підтримати експорт української аграрної продукції та одночасно зберегти стабільність світового продовольчого ринку.

Де Україна шукатиме можливості для експорту і зберігання зерна

Одним із перспективних напрямків залишається залізничний маршрут через Молдову. Його пропускну спроможність зараз оцінюють приблизно у 500–800 тисяч тонн на місяць.

Водночас можливості дунайських портів обмежені через обміління річки. Попри це, у перспективі їхня пропускна спроможність може зрости приблизно до 1,5 мільйона тонн на місяць.

Однак проблеми з експортом створюють ще один ризик – нестачу місць для зберігання зерна. За оцінкою Мінагрополітики, у листопаді, коли очікується пік збирання кукурудзи, дефіцит потужностей може становити від 8 до 11 мільйонів тонн.

Для розв'язання проблеми Україна залучає допомогу міжнародних партнерів. Уже підтверджено близько 10 мільйонів доларів на закупівлю тимчасових засобів зберігання зерна. Це дозволить створити додаткові потужності приблизно для 2–2,5 мільйона тонн продукції.

Крім того, Мінагрополітики фіналізує зі Світовим банком можливість залучення ще 25 мільйонів доларів. За рахунок цих коштів потенційно можна буде забезпечити додаткові потужності для зберігання понад 6 мільйонів тонн зерна.

Таким чином, Україна намагається одночасно вирішити дві проблеми – знайти альтернативні шляхи для експорту та забезпечити місця для зберігання врожаю. За словами Висоцького, залучення міжнародного фінансування має допомогти уникнути критичної ситуації зі зберіганням збіжжя.

Тим часом російський експорт дизелю на початку серпня впав до нового багаторічного мінімуму. Це сталося після того, як Москва обмежила експорт пального на тлі атак на НПЗ країни.